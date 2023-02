Stellantis, produzione ferma anche lunedì 27/2 e martedì 28/2

(ANSA) - POTENZA, 24 FEB - Lo stop allo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza), già sospesa dalle ore 14.00 di oggi alle ore 22.00 di sabato 25 febbraio per "sopraggiunta mancanza di componenti", proseguirà anche nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, con la sola eccezione del terzo turno di martedì nei reparti lastratura, verniciatura e stampaggio, per lo stesso motivo.

"È sempre più urgente definire insieme al governo una strategia nazionale per affrontare concretamente le grandi trasformazioni che stanno investendo il settore", ha commentato il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, che ha ricordato come «la carenza di componentistica a livello globale, in un contesto di integrazione delle filiere, determina effetti negativi sul salario dei lavoratori". (ANSA).