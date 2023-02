Sì al progetto Lucas per tutela di ambiente e salute dei lucani

(ANSA) - POTENZA, 24 FEB - Tutte le emergenze ambientali di otto aree della Basilicata a maggiore rischio saranno oggetto di monitoraggi approfonditi, grazie all'esecutività data, oggi a Potenza, al progetto 'Lucas. Lucani fra ambiente e Salute', durante la riunione della Commissione di coordinamento regionale composta dagli assessori regionali all'ambiente, Cosimo Latronico, e alla Salute, Francesco Fanelli, e dai direttori generali all'ambiente e alla salute, Roberto Tricomi e Francesco Bortolan.

Si tratta delle zone: Sin Tito Scalo, Val D'agri-Cova, Valle del Sauro-Tempa Rossa, Pollino-Area Nordoccidentale, Cementificio Barile e Matera; Ferriera di Potenza; Valle del Mercure, provincia di Potenza, Sin Ferrandina, Sin Pisticci, Centro Enea-Trisaia, Termovalorizzatore Rendina, in quella di Matera.

Lo studio integrato per definire e correlare i potenziali rischi ambientali allo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree citate è stato finanziato con 25 milioni in cinque anni nell'ambito degli accordi con Total, Eni, Mitsui e Shell e ha anche ricevuto l'approvazione da parte del Comitato tecnico scientifico. (ANSA).