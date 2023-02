Pd: 159 i seggi lucani per le primarie e 500 volontari al lavoro

(ANSA) - POTENZA, 24 FEB - "Sono 159 i seggi allestiti su tutto il territorio della Basilicata e saranno oltre 500 i volontari che permetteranno il voto per le primarie del Partito Democratico per l'elezione del segretario o della segreteria nazionale": lo ha reso noto il deputato Dem Enzo Amendola, commissario regionale Pd in Basilicata.

"Ringrazio tutti per l'impegno, è una macchina organizzativa ben rodata, per quella che sarà una domenica di scelte importanti, di festa democratica e progressista", ha aggiunto Amendola che ha ricordato come sarà possibile votare dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 26 febbraio. Per l'Italia e per la Basilicata.

"Con la candidatura unitaria di Giovanni Lettieri - ha concluso riferendosi alla scelta del segretario regionale - scommettiamo sul futuro della nostra comunità lucana per ricostruire il Pd anche qui e continuare a lavorare sulla nostra identità politica, sui nostri valori di libertà e uguaglianza anche dopo le primarie". Roma, 24 febbraio 2023 (ANSA).