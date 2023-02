Covid: in ultima settimana 104 nuovi positivi e un morto

(ANSA) - POTENZA, 24 FEB - Nella settimana dal 17 febbraio a ieri in Basilicata sono stati registrati 104 nuovi positivi e un decesso, una donna di 74 anni, per le conseguenze del covid-19.

E' quanto si ricava dal bollettino della task force regionale.

Nella settimana dal 10 al 16 febbraio i nuovi positivi furono 118. La settimana scorsa sono guarite 69 persone: i positivi residenti in isolamento domiciliare attualmente sono 8.264.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 23 persone: nessuna di loro è in terapia intensiva. (ANSA).