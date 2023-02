Da 3/3 riaprono al traffico otto chilometri della Basentana

(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - Un tratto di otto chilometri della Ss 407 Basentana, compreso nei territori di Pisticci e Ferrandina (Matera), sarà riaperto al traffico dal prossimo 3 marzo: lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture. Donatella Merra.

Sono stati ultimati "i lavori di riqualificazione del percorso stradale con l'installazione del nuovo spartitraffico centrale a sezione ridotta" e "le opere relative alla pavimentazione della banchina laterale, all'installazione delle barriere di sicurezza laterali e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale", ha fatto sapere Merra. Gli interventi sono costati 7,5 milioni di euro finanziati con risorse Fsc.

L'assessore, garantendo che persistenti "criticità saranno risolte entro la fine dell'anno con l'apertura di nuovi tratti", ha ricordato che "l'investimento complessivo per la Basentana è di oltre 210 milioni di euro, per interventi indirizzati ad implementare gli standard di sicurezza e percorribilità, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2023" e che "la Regione ha autorizzato una ulteriore spesa di circa 77 milioni di euro".

(ANSA).