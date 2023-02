Scuola: a maggio giornata regionale studenti tra arte e sociale

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Sarà celebrata a maggio la "Prima giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica", la cui istituzione sarà frutto di una apposita legge regionale: la quarta commissione della Regione Basilicata, presieduta dalla consigliera Dina Sileo (Gruppo misto) ha licenziato la proposta da sottoporre al consiglio regionale, i cui contenuti sono stati illustrati stamani, a Potenza, ai giornalisti.

"E' una proposta di legge condivisa senza distinzioni partitiche - ha detto Sileo - che è il frutto di un confronto con i giovani studenti. Su loro impulso abbiamo condiviso l'intento di istituire una giornata per valorizzare la brillantezza degli studenti lucani, dando loro spazio per potersi esprimere. A mio avviso è un modo concreto per dare attuazione pratica all'educazione civica che loro imparano a scuola".

Nel dettaglio - è stato spiegato - "la giornata è l'atto finale di un processo che punti a sviluppare percorsi e attività in sinergia tra tutte le scuole secondarie di secondo grado, e di stimolare le capacità di progettazione, di convivenza, di ideazione, di produzione artistica, pratica e sociale". (ANSA).