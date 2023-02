Covid: in 1.382 aule lucane ventilazione meccanica controllat

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Saranno 1.382, 752 per la scuola dell'infanzia, 630 di prima e seconda elementare, le aule che saranno dotate del sistema di ventilazione meccanica controllata. Lo hanno detto, ai giornalisti, stamani a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella, spiegando i contenuti dell'iniziativa.

"Si tratta di un finanziamento di 7,6 milioni di euro - hanno spiegato Bardi e Galella - ripartito tra i Comuni della Basilicata, proporzionalmente al numero di aule utilizzate. Ad ogni amministrazione andranno cinquemila euro per ogni aula. Il fondo previsto rientra nelle attività che puntano al miglioramento dell'aria nelle aule scolastiche frequentate dagli alunni più piccoli d'età".

Il sistema prevede il ricambio dell'aria nell'edificio, senza aprire le finestre ed evitando inutili dispersioni di calore: "Il vantaggio - è stato spiegato - lo certifica anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene il sistema efficace ad abbattere il rischio di infezione da Sars-Cov 2 dell'82 per cento".

L'obbligo dei comuni che accetteranno il finanziamento sarà quello di effettuare una adeguata manutenzione, garantendo la pulizia e il ricambio dei filtri. (ANSA).