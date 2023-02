Calcio: Serie C; Potenza-Taranto senza tifosi pugliesi

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita Potenza-Taranto - in programma il 25 febbraio nel capoluogo lucano - "ai residenti nella provincia di Taranto".

La decisione è stata presa dopo le valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive sulla "pericolosità dimostrata dai tifosi del Taranto" in occasione della trasferta del 12 febbraio scorso, in occasione della gara Juve Stabia-Taranto. Alcune ore prima della partita, infatti, lungo la strada statale "Basentana", i tifosi tarantini hanno cercato di aggredire i tifosi del Nardò "in viaggio per la trasferta di Cava de' Tirreni". Il tentativo è stato contrastato dalle forze dell'ordine ma "il lancio ripetuto di pietre e oggetti contundenti" ha danneggiato alcuni veicoli dei tifosi neretini. Campanaro, valutate le considerazioni del comitato e sentito il questore di Potenza, "non potendosi escludere il ripetersi di analoghi comportamenti violenti", ha deciso di vietare la vendita dei biglietti per Potenza-Taranto ai residenti nella provincia di Taranto. (ANSA).