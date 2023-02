Unibas: presidente Mattarella inaugurerà anno accademico

(ANSA) - POTENZA, 17 FEB - Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 6 marzo, ad inaugurare a Potenza l'anno accademico dell'Università degli Studi della Basilicata: lo conferma lo stesso Ateneo lucano che resta in attesa di conoscere il protocollo ufficiale previsto per la visita.

Sarà un'occasione speciale per festeggiare il quarantesimo anniversario della nascita dell'Università della Basilicata, avvenuta nel 1983, tre anni dopo il terremoto.

Mattarella sarà il sesto Capo dello Stato a far visita all'Unibas nella sede del capoluogo, dopo Pertini nel 1983, Cossiga nel 1991, Scalfaro nel 1993, Ciampi nel 2001 e Napoletano nel 2009. E' già stato a Matera nel 2017.

La cerimonia di inaugurazione si terrà nel polo del rione Francioso, nell'aula quadrifoglio, con inizio alle ore 11, ma con un programma che sarà definito dal Quirinale nei prossimi giorni. (ANSA).