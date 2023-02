Scuola: a Potenza chiuso il progetto europeo "Erasmus +"

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - Una cinquantina di studenti e docenti, provenienti da Grecia, Portogallo e Romania, hanno concluso stamani, a Potenza, la loro partecipazione al progetto "European Parliament for Education", ospitato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Einstein-De Lorenzo" del capoluogo lucano.

L'ultima esperienza si è svolta nella sala consiliare della provincia di Potenza, dove sono stati presentati i sistemi parlamentari dei singoli stati partecipanti, per poi fare una riflessione comune sul Parlamento europeo. L'intensa mattinata di studio e conoscenza delle istituzioni è terminata con l'elezione del Presidente dell'assemblea, un giovane studente proveniente dalla Grecia, ed è stata simulata una seduta del Parlamento europeo dedicata al tema dell'istruzione di qualità e del miglioramento delle politiche in materia di scuola ed educazione. Matera, Vietri di Potenza e Rionero in Vulture sono statele località scelte per una visita sul territorio.

Il vicepresidente della provincia, Rocco Pappalardo, ha sollecitato i ragazzi europei a condividere sempre più i modelli buoni di istruzione ma anche di vita sociale: "Pretendete sempre di più, il meglio, voi potete". (ANSA).