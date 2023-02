Industria: Ferrosud; Uilm, "c'è un futuro per i lavoratori"

(ANSA) - MATERA, 13 FEB - La società che è intenzionata a rilevare la Ferrosud di Matera assumerà "tutti i 64 lavoratori" dell'azienda: tale "fatto dirimente" - secondo la Uilm di Basilicata - è emerso oggi, durante un incontro a cui hanno partecipato Confapi Matera, sindacati, commissario e la società Mermec.

Secondo il commissario - ha reso noto la Uilm - "ci sono tutte le condizioni, grazie anche all'impegno delle istituzioni, Ministero e Regione Basilicata, affinché si possa da un lato garantire un altro anno di cassa integrazione/formazione propedeutici all'inizio graduale dell'investimento di Mermec, dall'altro si è impegnato in tempi brevissimi a darci garanzie affinché il Comitato di Garanzia del Ministero possa certificare questo processo di reindustrializzazione del sito materano".

La Uilm ha annunciato anche che "nei prossimi giorni la Confapi Matera organizzerà degli incontri di merito per arrivare finalmente ad un accordo che possa superare anni difficilissimi per tutti i lavoratori di Matera e guardare finalmente al futuro" Il sindacato ha giudicato "questo percorso condivisibile e siamo disponibili fin da subito ad entrare nel merito di un accordo che con tutte le parti, Regione e azienda, possa rilanciare la Ferrosud di Matera".