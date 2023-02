Editoria: a Matera guida Cai per trekking in quattro regioni

(ANSA) - MATERA, 11 FEB - Sono 20 le tappe dei sentieri, per un totale di 408 chilometri di lunghezza, tra colline, monti, fiumi, luoghi ricchi di arte e storia che legano Puglia e Basilicata, descritte nel quarto volume delle Guide ufficiali del Sentiero Italia del Club Alpino italiano, che è stato presentato, oggi a Matera, presso la sede del Cai sezione ''Falco Naumanni'.

Il lavoro, che comprende anche i percorsi di Campania e Molise, è stato descritto da Corrado Palumbo, scrittore, fotografo ed escursionista, ,coautore del lavoro, con Vito Paticchia, Francesco Raffaele e Michele Renna, per le edizioni Idea Montagna.

Il percorso che lega Basilicata e Puglia va da Alberona (Foggia) a Grottaglie (Taranto) passando per il Vulture-Melfese e per Matera. Il volume, composto da 512 pagine, contiene la descrizione dettagliata degli itinerari, le atmosfere e gli aspetti paesaggistici, naturalistici, culturali, storici, artistici e antropologici che li caratterizzano. E' corredato anche da cartine, dati tecnici, indicazioni per quanti vogliono percorrerli. (ANSA).