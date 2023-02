Turismo: 30 operatori promuovono la Basilicata a Bit Milano

(ANSA) - POTENZA, 09 FEB - L'offerta turistica della Basilicata per il 2023, sarà presentata dalla Regione e dall'Azienda di Promozione Turistica a Milano, nel corso della Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 12 al 14 febbraio.

Trenta operatori turistici lavoreranno in uno stand da 270 metri quadri con un allestimento ricco di foto e video, e con diverse conferenze di approfondimento, con i compratori che saranno allietati da 12 figuranti con le maschere dei carnevali della Basilicata, grazie alla collaborazione con la rete dei carnevali lucani. Ed il tema del carnevale rappresenterà la Basilicata su una gigantografia nella grande arcata della Stazione Centrale, grazie a un'opera grafica realizzata dal creative designer Silvio Giordano, sulla base di foto dei fratelli Antonio e Roberto Tartaglione, per promuovere i riti e le tradizioni antiche dell'inverno lucano.

"La Bit rappresenta un momento di confronto assai sentito dal settore pubblico - ha detto il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - ma anche una nutrita partecipazione di privati, come non si vedeva da tempo. Ciò dimostra il dinamismo di un sistema economico regionale maturo, per un'offerta turistica di interesse e attualità per il mercato".

Tra le iniziative collaterali sostenute dall'Apt, da sabato 11 a sabato 18 febbraio, "Il Cristo Redentore di Maratea" sarà in mostra nel cuore di Brera alla Casa degli Artisti, mentre due convegni dal titolo "Quale futuro per il turismo lucano: tendenze e prospettive per il 2023" e "Passione Basilicata, le novità per il 2023", in programma rispettivamente domenica 12 e lunedì 13, completeranno gli eventi promozionali. (ANSA).