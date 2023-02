Scuola: Galella, deroga sul dimensionamento in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - Un appello ai parlamentari lucani "affinché possano sostenere un'azione per introdurre una deroga alle Regioni con popolazione inferiore a 700.000 abitanti, per evitare il dimensionamento della rete scolastica, come previsto dalle norme della legge sul bilancio 2023" è stato rivolto dall'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella" "Nonostante i correttivi individuati per rendere graduale la riorganizzazione delle unità per istituto - ha spiegato - si rischia di penalizzare chi ha una bassa densità abitativa e una ridotta popolazione scolastica, come la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta".

Galella ha anche manifestato l'intenzione di presentare "una proposta alla decima commissione "Istruzione, Università e Ricerca" della Conferenza delle Regioni che inviti a tener conto della necessità di adeguare a tale situazione i futuri interventi relativi al dimensionamento". (ANSA).