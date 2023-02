Ambiente: Basilicata aggiorna dati per piano regionale coste

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - "La giunta regionale di Basilicata ha approvato le modalità attuative per l'aggiornamento del "Piano regionale delle coste", che traccia le linee strategiche per la valutazione delle condizioni dei litorali della Basilicata e definisce in quale modo operare per difendere le coste e ristabilire gli equilibri ambientali compromessi": lo ha reso noto l'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico.

"E' un tema questo - ha aggiunto - fermo al 2016, quando l'allora giunta regionale adottò una versione non completa di un piano di gestione delle aree che non ha concluso mai il suo iter di approvazione. Il documento conferma l'impegno a redigere e ad approvare quanto prima non solo il piano regionale delle coste ma anche di procedere alla revisione dell'intero impianto normativo sulla gestione delle aree del demanio marittimo.

Per l'aggiornamento saranno acquisiti nuovi dati, da integrare a quelli già noti, "contestualmente si procederà alla redazione del piano stralcio della costa tirrenica, per il quale oltre alle attività già previste per il primo aggiornamento della costa ionica, saranno realizzati ulteriori e mirate indagini".

"La seconda fase - ha aggiunto Latronico - prevedrà un monitoraggio dei parametri con innovative tecniche di rilevamento e monitoraggio di remote sensing, sia satellitari che attraverso l'uso di droni specializzati, con l'utilizzo di immagini sia ottiche che radar".

"La nuova proposta di piano - ha concluso l'assessore - prevede due distinte fasi e l'approvazione di due distinti stralci riguardanti il primo la costa ionica, il secondo quella tirrenica. Nella seconda fase è prevista l'approvazione del secondo aggiornamento del piano stralcio della costa Jonica e del secondo stralcio della costa tirrenica". (ANSA).