Sanità: nuovo ambulatorio ortopedia in ospedale Pescopagano

(ANSA) - POTENZA, 03 FEB - E' cominciata nei giorni scorsi l'attività ambulatoriale di ortopedia, dedicata alle problematiche su ginocchio, spalla e anca, nell'ospedale di Pescopagano (Potenza), dove sono stati assunti cinque fisioterapisti per la riabilitazione e un tecnico di radiologia per la diagnostica: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale di Basilicata.

"Si amplia ulteriormente - ha commentato l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli - la rete di assistenza ospedaliera. Il reclutamento delle nuove unità in forza all'organico preposto al presidio di Pescopagano - ha concluso - rappresenta un passo importante che rientra nel complesso scenario di riorganizzazione delle strutture e dei presidi".

L'ambulatorio di ortopedia avrà inizialmente cadenza bisettimanale e sarà successivamente ricalibrato sulla base delle richieste dell'utenza.

"Le ulteriori iniziative dell'ambulatorio e della consulenza ortopedica, nonché il reclutamento di ulteriore personale per il dipartimento di alta riabilitazione aziendale - ha detto il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo, Giuseppe Spera - rendono ancor più forte l'offerta del Dipartimento Ortopedico-Traumatologico che oggi si articola in tutti e cinque i presidi dell'Azienda". (ANSA).