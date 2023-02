Maltempo: "manutenzione a regime" contro rischi per i fiumi

(ANSA) - POTENZA, 03 FEB - La "manutenzione a regime del reticolo idrografico e delle infrastrutture idrauliche e di attraversamento" è la condizione imprescindibile per mitigare i rischi idrogeologici per i fiumi lucani: lo ha stabilito il tavolo tecnico riunito dall'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

"Dall'analisi di diversi tipi d'intervento sui numerosi corsi d'acqua, dei quali 19 già definiti o in corso di esecuzione e 23 in fase di progettazione e affidamento - ha spiegato l'ufficio stampa della giunta regionale - è emersa la necessità di definire più compiutamente le modalità d'azione, sia in termini di urgenza, sia di programmazione". La prossima riunione del tavolo tecnico sarà convocata dopo la "chiusura della ricognizione degli interventi urgenti ed indifferibili". (ANSA).