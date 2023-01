Lavoro: Galella, un'accademia lucana per la formazione

(ANSA) - POTENZA, 31 GEN - Sono quattro gli obiettivi strategici per il 2023 che l'assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, Alessandro Galella, ha indicato ai giornalisti stamani, a Potenza, in un incontro organizzato per fare il bilancio di un anno di attività della "Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità" della Regione.

"Basilicata accademy, automotive, idrogeno e area della Cip Zoo di Potenza", ha elencato l'assessore che ha spiegato come "in regione vi siano richieste per 14 mila figure professionali che non si trovano". "Vogliamo trasformare l'intera Basilicata in una grande accademia professionale che metta in contatto richiesta e offerta attraverso le migliori tecnologie digitali che semplificheranno questo processo, nel tentativo di far viaggiare i lucani al passo con i cambiamenti. Siamo dell'idea che il lavoro c'è ma che i nostri corregionali debbano essere elastici ai cambiamenti, formarsi e muoversi nelle aree della Basilicata".

Sull'automotive, Galella ha evidenziato come "l'essere parte integrante dell'alleanza delle regioni che producono auto ci consentirà di accedere al fondo europeo per accompagnare nuovi investimenti per la transizione industriale e nel settore ampio spazio sarà riservato ai contratti di sviluppo per puntare sulla produzione nelle nostre aree industriali di elementi della componentistica ad oggi non presenti". (ANSA).