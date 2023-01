Covid: dati settimanali positivi ma ci sono altri due morti

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - Sono 275 i nuovi positivi registrati in Basilicata nella settimana dal 20 gennaio a ieri: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale.

E' in netto miglioramento rispetto ai 431 positivi della settimana dal 13 al 19 gennaio e soprattutto agli 815 positivi della settimana dal 6 al 12 gennaio.

Il bollettino, però, riporta anche altre due vittime, un uomo e una donna, con un'età media di 88 anni (il totale delle vittime del covid residenti in Basilicata è di 977). Nell'ultima settimana, inoltre, sono guarite 587 persone (furono 404 nella settimana precedente): negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 28 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva. (ANSA).