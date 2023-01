Polizia: nuovo questore Matera, lavoro di squadra e ascolto

(ANSA) - MATERA, 09 GEN - ''Continuerò l'attività avviata dal mio predecessore, con un lavoro di squadra e di ascolto e confronto continuo con la popolazione e le istituzioni": lo ha detto poco fa ai giornalisti il nuovo questore di Matera, Emma Ivagnes, che proviene da Bari, dove ha diretto il compartimento di Polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise.

Ivanges - che è subentrata a Eliseo Nicolì - è in Polizia dal 1988: ha lavorato a Milano, a Lecce e in Calabria: "Matera - ha detto - è città sana, laboriosa come la sua provincia, tra le più sicure del Paese. Ci sono delle criticità, come lo spaccio di droga e situazioni da monitorare nel Metapontino, che affronteremo con l'attenzione e l'impegno di sempre''. (ANSA).