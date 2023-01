2 luglio: quattro artiste costruiranno il carro trionfale

(ANSA) - MATERA, 07 GEN - Saranno quattro artiste, ed è la prima volta che accade nelle 633 edizioni della festa del 2 luglio, a realizzare il carro trionfale di cartapesta 2023 per la patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Sono le materane Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa e Laura D'Ercole, che hanno un'età compresa tra i 39 e i 43 anni, che dovranno realizzare un manufatto di cartapesta incentrato sul tema evangelico ''Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) - Qualsiasi cosa vi dica, fatela" (Gv, 2, 5) - Dal mistero dell'Eucaristia ai ministeri della Chiesa''.

La conferma, dopo la scelta della commissione giudicante, oggi in Cattedrale, nel corso della presentazione del bozzetto alla presenza di autorità religiose e civili, del presidente dell'Associazione ''Maria Santissima della Bruna'' e di devoti.

Le artiste, che si metteranno al lavoro presso il laboratorio del carro trionfale, al rione Piccianello, hanno concorso nella categoria professionale superando la proposta presentata da un'altra artista. L'associazione, guidata dal presidente Bruno Caiella, ha inoltre premiato i partecipanti della categoria amatoriale, un uomo e quattro donne, una delle quali (e anche questa è una novità) di Potenza. Il carro trionfale, come da tradizione, viene presentato alla città nel mese di giugno in attesa dell'uscita del 2 luglio per la processione serale e l'assalto e la distruzione, che avviene in piazza Vittorio Veneto. (ANSA).