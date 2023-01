Calcio: a Potenza arriva l'esterno Hadziosmanovic

(ANSA) - POTENZA, 03 GEN - Primo acquisto invernale per il Potenza Calcio (serie C, girone C): la società rossoblù - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - ha comunicato "di aver acquisito le prestazioni sportive di Cristian Hadziosmanovic".

"Nato a Lecce il 9 luglio 1998 - è scritto nella nota - il calciatore ricopre il ruolo di esterno. Arriva a titolo definitivo dalla Fidelis Andria ed ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2024 con opzione per il terzo". (ANSA).