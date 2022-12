Sarà ampliato il pronto soccorso dell'ospedale di Matera

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Il pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera sarà ampliato ed ammodernato. Lo hanno annunciato - in una nota congiunta - l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli, e il direttore generale dell'Asm (Azienda sanitaria di Matrra), Sabrina Pulvirenti.

Il progetto "rientra - è scritto nella nota diffusa dall'Asm - nell'ambito del potenziamento della rete ospedaliera disposto dal Decreto Rilancio promulgato a seguito delle criticità del sistema sanitario, emerse dopo la Pandemia da Sars-Cov2. Il progetto del nuovo pronto soccorso, già approvato dall'Azienda sanitaria locale di Matera nel 2019, ha potuto beneficiare dei finanziamenti del Decreto per un importo dei lavori pari a due milioni e 366mila euro, dei quali un milione rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione. L'intervento, già appaltato, prevede la costruzione di una nuova struttura, attigua a quella esistente, per una superficie di oltre 400 metri quadrati che si sommano ai 900 mq esistenti, oggetto di ristrutturazione completa". (ANSA).