Fondi Ue: Comune Matera, un progetto per l'ex pastificio

(ANSA) - MATERA, 28 DIC - Il Comune di Matera ha presentato alla Regione Basilicata una bozza di documento strategico per candidare a finanziamento, con i fondi Po Fesr 2021-2027 e nell'ambito degli Interventi territoriali integrati (Iti), il recupero e la valorizzazione dell'area dell'ex molino pastificio Padula-Barilla al rione Piccianello. Lo hanno annunciato, in un comunicato, il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore comunale al territorio, Rosa Nicoletti.

"La programmazione - è scritto nella nota dell'Amministrazione comunale - comprenderà il nuovo Iti Matera e si pone in coerenza tanto con le strategie di livello comunale, quanto con quelle della politica di coesione 2021-2027, considerando anche la condizione storica particolare, dovuta al sopravvento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che potrà rafforzare le politiche di sviluppo locale sostenibile''. (ANSA).