Capodanno: ordinanza del sindaco, a Matera botti vietati

(ANSA) - MATERA, 28 DIC - "Botti di Capodanno? No Grazie!". È lo slogan della campagna di sensibilizzazione, lanciata dal Comune di Matera, "sposando in pieno il consueto appello dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) per scoraggiare il mercato illegale e l'uso non consapevole di artifizi da divertimento, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli animali".

Lo ha reso noto il primo cittadino, Domenico Bennardi (M5s), il quale oggi ha firmato "un'ordinanza sindacale, allargata anche ad altri rischi per la pubblica incolumità. Tutti i Comuni sono sollecitati - ha evidenziato - sull'opportunità di eventuali divieti o ordinanze, tese a limitare l'impiego e di botti di Capodanno ed il loro mercato illecito. Ma in ogni Comune nessuna ordinanza risulta essere, da sola, efficace o risolutiva. È necessario, dunque, un approccio più complessivo, che punti a sensibilizzare coscienza civica e senso di responsabilità collettivo e scoraggi orientamenti verso situazioni di illegalità, ma soprattutto di pericolo per la salute propria, delle persone e degli animali".

L'ordinanza "vieta anche la vendita di bevande alcoliche, nonché l'uso e la detenzione di spray urticanti, al fine di prevenire la diffusione incontrollata di bottiglie e recipienti in vetro o latta, nelle aree interessate dagli spettacoli".

(ANSA).