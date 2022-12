Turismo: per "Vogue" Basilicata tra migliori mete del 2023

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - In linea con una tendenza attuale che preferisce "le vacanze 'intenzionalmente isolate'", la rivista "Vogue" ha inserito la Basilicata "tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023": lo ha annunciato l'Apt della Basilicata, spiegando che la regione è nella "speciale short list insieme a Giappone, Scozia, Patagonia, Singapore".

Il direttore generale dell'Apt lucana, Antonio Nicoletti, si è detto "orgoglioso" per la scelta della rivista internazionale: "Dobbiamo rafforzare il nostro operato, coordinandoci nella realizzazione e nella promozione di un'offerta turistica di qualità, con una crescente vocazione internazionale, andando incontro alle preferenze di un mercato che esiste e che ci dedica sempre maggiore attenzione".

"Come esploratore ossessivo dell'Italia meridionale - ha scritto Liam Hess, redattore di Vogue, rivista letta da milioni di persone e con decine di milioni di follower sui social - la mia scommessa va sulla Basilicata come regione emergente da tenere d'occhio (e idealmente da visitare) nel 2023". Hees ha ipotizzato che i lettori conoscano già Matera, dove sono state girate alcune scene di un "adranalinico inseguimento automobilistico" nell'ultimo film di 007 ("No time to die"), "ma questa regione ancora da scoprire vanta anche spiagge incontaminate, una storia affascinante e frutti di mare freschi da leccarsi le dita". (ANSA).