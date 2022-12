Inflazione: Preziosi Food, a lavoratori Melfi bonus 500 euro

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - La Preziosi Food ha deciso di destinare un bonus di 500 euro ai dipendenti dello stabilimento di Melfi (Potenza) per contrastare l'inflazione e il caro energia. Lo rende noto la società sottolineato che "il riconoscimento sarà destinato ad una platea di oltre cento famiglie e contribuirà ad ampliare ed integrare i servizi di welfare aziendale già a disposizione".

Preziosi Food, attiva nella produzione di snack salati e patatine, ha deciso di stanziare un bonus straordinario che verrà erogato in forma di 'welfare' in buoni acquisto e benzina digitali nel mese di dicembre 2022 ai propri dipendenti.

La decisione "arriva al termine di un anno in cui l'azienda e tutto il team di collaboratori sono stati impegnati nella realizzazione degli investimenti per ammodernare ed ampliare le linee di produzione e l'assetto industriale dello stabilimento di Melfi, creando le condizioni per un futuro più stabile per tutta la forza lavoro occupata e concludendo con successo il percorso di 'turnaround' intrapreso nel 2019. Il bonus straordinario vuole anche rappresentare un riconoscimento per il contributo fornito da tutti i dipendenti in un periodo molto complesso sia all'interno che all'esterno dell'azienda". (ANSA).