Europa-Regioni: Basilicata, raggiunto target spesa Po Fesr

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - In Basilicata il target di spesa al 31 dicembre 2022 del Po Fesr 2014/2020 "è stato raggiunto e superato già da mesi": lo ha messo in evidenza Antonio Bernardo, Autorità di Gestione dello stesso Programma operativo, durante la seduta del settimo Comitato di Sorveglianza che si è svolta a Potenza.

In un comunicato è specificato che Bernardo ha "relazionato sullo stato di attuazione dei nove assi del Programma, richiamando le principali procedure selettive, le attività di accompagnamento e di accelerazione della spesa poste in essere nel corso del 2022 e le principali criticità incontrate dai beneficiari a causa della crisi congiunturale (come l'aumento dei prezzi). L'Autorità di Gestione ha poi illustrato l'ipotesi di rimodulazione del Po Fesr che si intende sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e della Commissione nel primo semestre del 2023 sulla base delle previsioni di spesa relative alle singole operazioni".

I lavori sono stati presieduti, su delega del presidente della Giunta lucana, Vito Bardi, dall'assessore alle attività produttive, Alessandro Galella, il quale "ha manifestato soddisfazione per lo stato di avanzamento del Po Fesr Basilicata 2014/2020 con oltre il 77% della capacità di spesa rispetto alla dotazione di 550 milioni di euro". Galella "ha rimarcato il contributo in ottica anticiclica assicurato dal Por Fesr durante il periodo pandemico, grazie ai contributi rivolti alle famiglie, alle imprese ed alla sanità per circa 85 milioni di euro, nonché il contributo alla ripresa con i tre Avvisi pubblici a favore delle Pmi delle città di Potenza e Matera e delle quattro aree interne".

Al Comitato di Sorveglianza sono stati illustrati "sei progetti significativi del Por Fesr da parte dei rispettivi beneficiari: Azienda di promozione turistica (progetto Minecraft), E-Distribuzione (smart grid - Progetto di Potenza), Eiplòi (Ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione della traversa sul torrente Sarmento - invaso di Monte Cotugno), Unibas (progetto di cooperazione interregionale Urges), Comune di Irsina (adeguamento di un edificio scolastico), una impresa beneficiaria a valere sull'Avviso Pubblico per l'efficientamento energetico delle Pmi". (ANSA).