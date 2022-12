Turismo: aperto accesso a fondo per destagionalizzare presenze

(ANSA) - POTENZA, 20 DIC - Le modalità di partecipazione al fondo "Four Season", previsto dalla Regione Basilicata per la "destagionalizzazione delle presenze turistiche", sono state illustrate agli operatori del settore turistico dall'assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e ai servizi alla comunità, Alessandro Galella, e dal presidente dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Il fondo, che è di un milione di euro, è stato creato per "accrescere le presenze in Basilicata, incentivando la domanda e favorendo la destagionalizzazione in unione con l'Agenzia di Promozione Territoriale". E ad esso potranno accedere gli organizzatori di convegni e congressi in Basilicata, le agenzie di viaggio, i tour operator, le strutture ricettive, le scuole pubbliche e private, le società sportive iscritte alla Federazione o al Coni, gli organismi culturali e religiosi, in relazione all'organizzazione sul territorio lucano di eventi che agevolino il turismo sportivo, congressuale, scolastico, culturale e religioso nei periodi non feriali tra settembre e giugno. (ANSA).