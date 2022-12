Vito Sabia eletto nuovo presidente Unpli di Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - Per il triennio 2022-2024, Vito Sabia sarà il presidente del Comitato regionale Unpli di Basilicata. L'assemblea elettiva della Unione nazionale Pro Loco - secondo quanto reso noto in un comunicato - si è svolta ieri a Tito (Potenza).

"Le Pro Loco aderenti all'Unpli Basilicata - ha detto Sabia - rappresentano un punto di riferimento in quasi tutti i comuni lucani in termini di coesione sociale: con le loro attività di promozione del territorio, tutela delle tradizioni, del patrimonio storico-culturale e del folklore locali, valorizzazione dei prodotti tipici, contribuiscono in maniera decisiva a migliorare la qualità della vita delle comunità locali oltre che per i visitatori. Il mio impegno - ha proseguito - personale come Presidente e quello di tutto il Consiglio dell'Unpli Basilicata sarà quello di rappresentare e assistere quotidianamente le Pro Loco in termini di consulenza e formazione, soprattutto in un momento storico, quello che stiamo vivendo, particolarmente intenso per via della riforma del Terzo Settore, ancora in corso e nel quale le Pro Loco sono pienamente coinvolte. Inoltre - ha concluso - cercheremo di valorizzare sempre più le opportunità che le Pro Loco offrono allo sviluppo a base sociale e culturale delle comunità". (ANSA).