Fondi Ue: in Basilicata "imponente stagione di investimenti"

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - Il Programma regionale per la Basilicata Fesr-Fse+ per il periodo 2021-2027, approvato ieri dalla Commissione Europea, dotato di 983 milioni di euro, permetterà di avviare in regione "un'imponente stagione di investimenti pubblici": lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, riferendosi ad un "percorso basato su undici priorità che contribuiranno a rendere la Basilicata più competitiva, più verde, più connessa, più inclusiva e più vicina ai cittadini, secondo le linee strategiche dettate a livello europeo".

"Per il ciclo 2021-2027 - ha aggiunto Bardi, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta - l'amministrazione regionale ha optato per un unico Programma plurifondo per assicurare una maggiore integrazione tra Fondi, oltre che per semplificare la struttura organizzativa e gestionale. La scelta determinerà gli effetti favorevoli nel medio-lungo periodo: il Programma promuoverà azioni in grado di irrobustire il sistema socio-economico regionale e contribuendo a ridurre le diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali. Nella definizione delle distinte Priorità si è, altresì, tenuto conto delle risultanze emerse dai cinque tavoli che hanno visto il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale oltre che dalla Conferenza regionale per la programmazione". (ANSA).