Esercito: la resistenza al nemico nel calendario del 2023

(ANSA) - POTENZA, 16 DIC - La resistenza al nemico fino alla riscossa è il tema dominante del calendario dell'Esercito Italiano 2023 che è stato presentato oggi, a Potenza, dal comandante militare Esercito "Basilicata", il colonnello Biagio Ferraro, con il contributo storico del professor Antonio Lerra, Ordinario di Storia Moderna all'Università degli Studi della Basilicata.

Nella 26/a edizione dell'opera è raccontato quanto accadde nelle settimane che seguirono l'armistizio, quando i soldati italiani continuarono a combattere per contrastare l'aggressione tedesca: "Dopo 98 giorni di aspri combattimenti, culminati con la conquista di Mignano Monte Lungo - ha raccontato Ferraro - le Bandiere Italiane ed Americane sventolarono in cima al Monte Lungo ridando dignità nazionale ed internazionale all'Esercito Italiano che non si era arreso al nemico" Il prodotto, che potrà acquistarsi presso i punti vendita Giunti Editore, contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.). (ANSA).