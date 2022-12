Covid: nell'ultima settimana registrati altri 4 decessi

(ANSA) - POTENZA, 16 DIC - Altri quattro decessi sono stati registrati in Basilicata - a causa del Covid - nell'ultima settimana: il dato è riportato nel bollettino della task force regionale.

Si tratta di tre residenti in Basilicata e un residente in Calabria ma domiciliato in Basilicata: l'età media delle persone decedute - che erano "affette da comorbilità" - è di 81 anni.

Dal 9 dicembre a ieri sono emersi altri 966 positivi e sono guarite 416 persone. Nei reparti covid degli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 42 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva. (ANSA).