Università: accordo Luiss-Prefettura Potenza per tirocini

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - Un convenzione quadro "per l'avvio di tirocini formativi e di orientamento curriculare" è stata firmata oggi, a Potenza, dal prefetto, Michela Campanaro, e dalla Luiss (Libera Università degli studi sociali Guido Carli).

Lo ha reso noto lo stesso prefetto di Potenza, sottolineando "l' utilità di incoraggiare gli studenti universitari ad arricchire la propria esperienza formativa mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, al fine di compiere le proprie scelte professionali con maggiore consapevolezza".

Nella prefettura di Potenza verranno realizzati "specifici progetti sotto forma di tirocini formativi e curriculari": il primo sarà avviato nei prossimi giorni, "con l'ingresso in prefettura di uno studente del dipartimento di giurisprudenza".

Campanaro ha definito l'accordo con la Luiss di "particolare importanza, nell'ambito del non facile tema dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo dei nostri giovani. Il taglio di concretezza previsto dalla convezione consente di valorizzare al meglio i momenti di alternanza tra studio e lavoro, per agevolare le future scelte mediante la conoscenza diretta del mondo professionale e, in particolare, quella delle Prefetture, realtà lavorativa di strategica importanza nel panorama istituzionale, ma spesso poco nota. Infatti, mi capita personalmente di verificare che tanti giovani universitari non conoscono se non marginalmente le competenze e la tipologia del lavoro svolto nelle Prefetture che, per questo, non sempre vengono prese in esame nella scelta tra le strade da percorrere dopo gli studi universitari", ha concluso il prefetto. (ANSA).