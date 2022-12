Furti rame: mezza tonnellata su un'auto, cinque in fuga

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - Circa mezza tonnellata di cavi di rame sono stati trovati su un'auto dai Carabinieri, durante un controllo sulla strada Potenza-Melfi. I cinque occupanti dell'auto, che viaggiava in direzione della Puglia, sono riusciti a far perdere le tracce dopo aver abbandonato la vettura in un'area di parcheggio.

I Carabinieri hanno accertato che i cavi erano stati rubati in due cabine elettriche di un parco eolico situato nel territorio di Brienza (Potenza). (ANSA).