Covid: bollettino settimanale Basilicata, registrati due decessi

(ANSA) - POTENZA, 02 DIC - Nella settimana dal 25 al 1 dicembre in Basilicata sono stati registrati due decessi a causa del covid-19: è quanto emerge dal bollettino della task force regionale, che ha registrato anche un lievissimo rialzo del tasso di positività (al 21,30 per cento rispetto al 20,61 per cento della settimana dal 18 al 24 novembre). Sono stati analizzati 4.070 tamponi, dei quali 867 sono risultati positivi.

