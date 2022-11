Giustizia: protocollo Procura-Gdf su reati di società ed enti

(ANSA) - POTENZA, 29 NOV - E' stato firmato, stamani a Potenza, un protocollo d'intesa tra Autorità giudiziaria e Guardia di Finanza in materia di indagini sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica, per un'ampia tipologia di reati. I contenuti sono stati illustrati dal procuratore generale di Potenza, Armando D'Alterio, dal procuratore della Repubblica, Francesco Curcio, dal comandante della Legione Basilicata della Guardia di Finanza, generale di brigata Gaetano Scazzeri, accompagnato dai comandanti provinciali di Potenza, colonnello Michele Onorato, e di Matera, colonnello Giuseppe Cardellicchio.

Si tratta di un "protocollo pilota", essendo il primo in ambito nazionale che unisce una Corte d'appello alle Fiamme Gialle, un "vademecum" composto da 40 articoli, è stato detto, che migliorerà le procedure che già dal 2001 prevedono specifiche responsabilità sugli enti societari e associativi che traggono benefici dalla commissione del reato. (ANSA).