A Potenza 22 nuove telecamere per la videosorveglianza

(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - Il Comune di Potenza potrà disporre di 22 nuove telecamere per la videosorveglianza del territorio cittadino. La metà di esse saranno installate nelle aree urbane, e si aggiungeranno alle 104 già presenti, altre undici copriranno parte del territorio extraurbano delle contrade. E' questo il punto centrale del protocollo di intesa firmato, stamani a Potenza, dal prefetto Michele Campanaro e dal sindaco Mario Guarente.

Il progetto, redatto in collaborazione con le forze dell'ordine, dall'amministrazione comunale è stato finanziato con 250 mila euro dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma operativo complementare, creato per favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). (ANSA).