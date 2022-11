4 novembre: Casellati al Monumento ai Caduti di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 04 NOV - Per celebrare la festa dell'Unità d'Italia e la giornata della Forze Armate il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha scelto la città di Potenza "per onorare il mio debito di riconoscenza verso la Basilicata, la terra che mi ha eletto": lo ha detto, stamani nel capoluogo lucano, dinanzi al Monumento ai Caduti nel Parco di Montereale. Alle elezioni politiche del 25 settembre, Casellati è stata eletta in Senato, vincendo la sfida per il collegio uninominale della Basilicata.

Stamani, in rappresentanza del Governo, il ministro ha rivolto un pensiero "al coraggio e patriottismo tramandati da intere generazioni devastate dalla guerra" e alle "Forze Armate, che oggi come allora continuano ad essere esempio di senso del dovere e di responsabilità operando a difesa della nostra sicurezza e stabilità con autentico spirito di appartenenza e costante dedizione alla difesa del tricolore". (ANSA).