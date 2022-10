Sanità lucana: Piro parteciperà al Consiglio regionale del 4/11

(ANSA) - POTENZA, 31 OTT - L'ex capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro - indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità lucana, attualmente sottoposto all'obbligo di dimora a Lagonegro (Potenza), e dimissionario dal Consiglio regionale della Basilicata dallo scorso 7 ottobre - parteciperà alla riunione della massima assemblea lucana in programma il 4 novembre prossimo. Il gip di Potenza, Antonello Amodeo, ha infatti accolto la richiesta presentata dal difensore di Piro, l'avvocato Sergio Lapenna.

Per la seduta del 4 novembre, il Consiglio ha all'ordine del giorno proprio l'accettazione delle dimisisoni di Piro e di un altro consigliere azzurro, Francesco Cupparo, il quale non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare. (ANSA).