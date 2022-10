Covid: in Basilicata 90 nuovi positivi ma nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 24 OTT - Novanta dei 435 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che non vi sono state altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 31 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva. Ieri sono guarite 71 persone: altre 4.934 sono in isolamento domiciliare. (ANSA).