A Matera da novembre riprese di una comedy biblica con Omar Sy

Cominceranno dopo la metà di novembre a Matera, tra i rioni Sassi e il Parco della Murgia, e si concluderanno a febbraio 2023 le riprese del film ''Pins and needles'' diretto da Jeymes Samuel.

Il film è una commedia ispirata alla Bibbia ed è ambientato nell'anno zero. Un genere alternativo rispetto ai kolossal del filone biblico come The Passion, Maria di Nazareth o Ben Hur. Vi lavoreranno 300 persone della produzione (100 delle quali maestranze locali), saranno impiegati circa 2.500 figuranti, in prevalenza africani e indiani, 200 dei quali sono stati già selezionati nei casting effettuati presso centri di accoglienza del Materano. La produzione ha reso noto i nomi di due protagonisti, già scritturati: sono Omar Sy, attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di africane e Lakeit Stanfield, attore e rapper americano.