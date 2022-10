'Ed è Gol', così Bruno Pizzul narrava il calcio italiano

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - «Albertini, pallonetto per Roby Baggio. Tirooo… E palla fuori di un niente»: in quell'istante la voce di Bruno Pizzul era quella dell'Italia intera, ai Mondiali del 1998, nella sfida dei quarti di finale contro i padroni di casa della Francia. Ma c'è anche molto altro in "Ed è Gol - Viaggio nelle telecronache di Bruno Pizzul", il libro scritto a quattro mani da due giornalisti professionisti, il calabrese Giuseppe Malaspina e il lucano Antonino Palumbo, che si sono uniti per esplorare e raccontare "la forza comunicativa di sostantivi, avverbi e interiezioni del popolare giornalista friulano, voce narrante del calcio italiano".

Il racconto si snoda attraverso 22 telecronache delle partite commentate in tv da Pizzul, equamente divise tra gare di club e gare della Nazionale, in un viaggio che va dalla finale della Coppa dei Campioni all'Olimpico tra Roma e Liverpool nel 1984 ai Mondiali di calcio del 2002. Ed ogni capitolo ha per titolo una parola o un'espressione usate da Pizzul in diretta televisiva.

La prefazione è del giornalista Furio Zara e nel libro è compresa un'intervista inedita e due capitoli in chiave più personale, dedicati allo storico telecronista, del quale Malaspina e Palumbo esaltano "il potere magnetico di riunire persone diverse davanti a un televisore, fino alla capacità di scandire le stagioni della vita, semplicemente narrando un gioco".

"Nel silenzio dei tifosi azzurri che assistono a quel quarto di finale nel 1998, c'è quasi il desiderio di spingere il pallone in rete con la forza del pensiero. Quando Pizzul esclama 'Palla fuori di un niente', gli spettatori italiani, inchiodati davanti all'azione, vorrebbero che la sua voce mutasse il corso degli eventi", hanno scritto gli autori .

"Ed è gol - Viaggio nelle telecronache di Bruno Pizzul" (Urbone Publishing, 235 pp., prezzo 16 euro) è disponibile in tutte le librerie on line (Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli) e ordinabile in tutte le librerie. (ANSA).