Covid: in Basilicata 138 positivi e un decesso

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - Sono 138 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 769 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un decesso, di un uomo di 89 anni morto all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e 232 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 29 persone, nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 5.131. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 951, mentre finora sono state registrate 178.093 guarigioni. (ANSA).