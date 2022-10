Vincent Riotta e Cucinotta sul set in Basilicata fino al 5/11

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Si terranno in Basilicata, fino al 5 novembre, tra Maratea, Satriano di Lucania, Brindisi di Montagna, tutti in provincia di Potenza, e Tricarico (Matera), oltre che nel capoluogo lucano, le riprese del film "Il meglio di te", presentato oggi, a Potenza, dal regista pugliese Fabrizio Maria Cortese alla presenza dei protagonisti di "un viaggio sentimentale nella natura umana", Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta. Con loro, alla conferenza stampa, anche Daphne Scoccia, Anita Kravos e Vanessa Contucci.

Nelle parole dei protagonisti, a partire da Cortese, l'ammirazione per "il paesaggio naturale della Basilicata, dei suoi borghi e dei suoi colori". Il film, prodotto da Orange Pictures e Golden Hour Films con la presenza di Rai Cinema, e con la produzione esecutiva per la Basilicata dei lucani della Sirio Studios, "è una dramedy, un dramma-commedia, fitta di colpi di scena e che ha come tema conduttore l'amore e la necessità di riconoscerlo ed apprezzarlo in tutte le sue forme quando si è in vita".

Il film, in cui reciteranno anche Simone Montedoro e Giusi Merli e che racconta un'esperienza personale del regista, sarà nelle sale italiane nella prossima primavera. (ANSA).