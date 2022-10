Scuola: tre istituti potentini in progetto contro la dispersione

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Duecento studenti di tre scuole, tutte della provincia di Potenza - l'Istituto comprensivo "Castronuovo" di Sant'Arcangelo, il "Berardi-Nitti" di Melfi e il "Giovanni XXIII" di Lauria - hanno preso parte a "Dare valore - la rete multidimensionale per l'inclusione", un progetto di contrasto alla dispersione scolastica, finanziato dall'impresa sociale "Con i bambini di Roma", nata per attuare i programmi nazionali del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Negli ultimi tre anni sono stati istituiti tre sportelli a sostegno di ragazzi e famiglie, gestiti da pedagogisti, psicologi, orientatori, educatori e docenti che hanno offerto ascolto e supporto operativo, per sostenere gli studenti nel loro percorso di crescita in sinergia tra scuola, famiglia e territorio.

"Questa esperienza - hanno spiegato i partner lucani - ha fornito un modello efficace per assicurare la continuità didattica della popolazione scolastica, uno dei fattori fondamentali per il successo personale dei giovani". (ANSA).