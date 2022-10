On line l'archivio fotografico dello statista Emilio Colombo

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Oltre cinquemila foto, un inestimabile patrimonio messo a disposizione dalla famiglia per integrare il materiale già esistente e delineare un quadro preciso ed emozionante della lunghissima attività politica. E' questo il senso del lavoro di ricerca e di archiviazione pensato dal "Centro Studi Internazionali Emilio Colombo" per impreziosire il ricordo dello statista lucano.

"La storia per immagini. Il fondo fotografico Emilio Colombo" è stato presentato nel pomeriggio, a Potenza. Il progetto, che è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Direzione generale Archivi, ha come obiettivo evitare il deterioramento e la dispersione del materiale per la ricerca storica e documentale.

"Il patrimonio fotografico che ci è stato donato dalla famiglia - ha spiegato Donato Verrastro, presidente del Centro Studi - ottiene una significativa valorizzazione. Si tratta di una fonte originale che va a integrare tutte le altre documentazioni di cui il Centro è già in possesso". Verrastro ha anche sottolineato la multimedialità del progetto: "Sarà un nuovo modo di navigare nella storia, un viaggio immersivo da fare dentro la storia, scorrendo 50 anni di storia repubblicana".

Emilio Colombo (1920-2013), è stato un personaggio di spicco della Democrazia Cristiana, uno dei membri dell'Assemblea Costituente, presidente del consiglio dei ministri da agosto del 1970 a febbraio del 1972, il primo lucano dalla nascita della Repubblica, il secondo (dopo Nitti) dall'Unità d'Italia, ma anche più volte ministro della Repubblica, oltre che europarlamentare e presidente del Parlamento Europeo, fino alla nomina a senatore a vita. (ANSA).