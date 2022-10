Regione: Bardi, "andiamo avanti con il centrodestra unito"

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - E' "necessario imprimere un'accelerazione all'attività della giunta e del consiglio regionale" della Basilicata "anche per dare risposte in un momento eccezionale di crisi a famiglie, imprese e professionisti, e dato il momento storico di grande allarme sociale". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa, il presidente della Regione, Vito Bardi, il quale ha inoltre sottolineato la "volontà di andare avanti in questa esperienza amministrativa e politica, confermando l'unità del centrodestra".

Il governatore lucano ha "incontrato oggi i capigruppo di maggioranza per un confronto sulle priorità di questa consiliatura e sulla necessità di migliorare l'azione amministrativa. Data la necessità di imprimere un'accelerazione all'attività della Giunta e del consiglio regionale, e dato il momento storico di grande allarme sociale, ho deciso di convocare per la settimana prossima tutti i gruppi consiliari, con un calendario che sarà comunicato ai presidenti dei gruppi nelle prossime ore. L'obiettivo - ha continuato - di tali incontri sarà il recepimento delle istanze di tutte le forze politiche e il confronto sulle priorità individuate in seguito a tale dialogo esclusivamente istituzionale".

Bardi ha poi evidenziato di aver "voluto ringraziare i capigruppo di maggioranza per il lavoro eccezionale che stanno facendo; penso anche all'impegno per l'autocertificazione del 'Contributo mensile gas Regione Basilicata' e insieme abbiamo ribadito - ha concluso - la volontà di andare avanti in questa esperienza amministrativa e politica". (ANSA).