A Rotonda la Festa di fine raccolto con i prodotti dop

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Per tre giorni, dal 29 al 31 ottobre, a Rotonda (Potenza) si riproporrà la "Festa di fine raccolto", tre giorni organizzati dal "Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop", dal "Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda dop", e dal Comune di Rotonda.

Nel programma, sono previsti stand di prodotti tipici e artigianato locale, degustazionidi piatti a base di melanzana rossa e fagioli bianchi dop, la festa della castagna e animazione per bambini, oltre a spettacoli musicali.

"Sarà l'occasione per fare un bilancio del raccolto di quest'anno - spiega Franco Bruno, presidente del Consorzio di tutela della melanzana rossa - che si annuncia superiore a quello dello scorso anno, ma soprattutto per festeggiare due prodotti che stanno da anni riscuotendo enorme successo sui mercati enogastronomici nazionali ed esteri". (ANSA).