Coltiva marijuana, arrestato a Pomarico

(ANSA) - MATERA, 13 OTT - Scoperto a coltivare marijuana, su un'area estesa per circa 50 metri quadrati, in una località isolata alla periferia di Pomarico (Matera), un giovane di 25 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri.

I militari dell'Arma hanno sequestrato oltre 50 piante di cannabis, per un peso totale di circa 18 chilogrammi, e tutto il materiale utilizzato anche per creare "un sofisticato sistema d'irrigazione". (ANSA).